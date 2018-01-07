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دراسة: 30 دقيقة من حمام الساونا تقلل من خطر ضغط الدم المرتفع

الأحد 07/يناير/2018 - 07:01 ص
دراسة: 30 دقيقة من حمام الساونا تقلل من خطر ضغط الدم المرتفع
ساونا
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أ ش أ
 

تنصح دراسة طبية بأن حمام الساونا الساخن لمدة 30 دقيقة، يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

 

أظهرت دراسة أجريت في جامعة "واشنطن" الأمريكية، أن 30 دقيقة من حمام السونا يسهم بصورة مباشرة في خفض ضغط الدم الانقباضي من 137 إلى 130 ملم زئبق، والانبساطي من 82 إلى 75 ملم زئبق، ليستمر ضغط الدم منخفضاً حتى بعد الانتهاء من جلسات الساونا.

 

ولاحظ الباحثون زيادة في الامتثال في الأوعية الدموية، وزيادة معدل ضربات القلب على غرار ممارسة نشاط مكثف متوسط، فيما كشفت الدراسة عن الآثار المفيدة لجلسات الساونا على تصلب الشرايين، وبعض المؤشرات الحيوية القائمة على الدم.

 

وخلصت الدراسة إلى الآليات الفسيولوجية لجلسات الساونا التي تمد الجسم بفوائد صحية ناجمة عن التعرض لدرجات الحرارة المرتفع.

 

وأشارت دراسات سابقة إلى أن الساونا ترتبط بخفض خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، والموت القلبي المفاجئ، وضغط الدم المرتفع، والألزهايمر، والخرف.

 

قام الباحثون - في الدراسة المنشورة بالمجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية - بتحليل آثار حمامات الساونا لمدة 30 دقيقة على 100 مشارك لفهم التغيرات التي تحدث في جسم الإنسان أثناء وبعد الجلسات، وتم قياس امتثال الأوعية الدموية من الشريان السباتي قبل الجلسة وبعدها ولوحظ تراجع معدلات ضغط الدم المرتفع بمعدل ملحوظ.

المزيد عن: منوعات دراسة خطر ضغط الدم المرتفع 30 دقيقة من حمام الساونا
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