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الدهون المتراكمة حول عضلة القلب تزيد من خطر فشله

الأحد 07/يناير/2018 - 06:59 ص
الدهون المتراكمة حول عضلة القلب تزيد من خطر فشله
القلب -تعبيرية
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أ ش أ
 

كشف فريق بحثي بجامعة "أيوا" الأمريكية، أن الدهون المتراكمة حول القلب، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بفشل عضلة القلب لدى المرضى المصابين بمرض السكري بمقدار مرتين إلى خمس مرات.

 

وأفادت الدراسة بأن الدهون الزائدة على القلب قد تسهم في زيادة - بمعدل ضعفين إلى خمسة أضعاف - خطر فشل عضلة القلب لدى مرضى (السكري والقلب)، فيما يقلل مرض السكري من القدرة على التمثيل الغذائي في عضلة القلب، وهو ما يدفع خلايا القلب إلى الإفراط في استخدام الدهون كوقود أيضي، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تلف عضلة القلب.

 

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن المشاكل المتعلقة بإنتاج طاقة في منطقة الميتوكوندريا (حيث يتم إنتاج الطاقة داخل القلب) قد تلعب دوراً في قصور وظائف عضلة القلب المرتبط بمرض السكري.

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