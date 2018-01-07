في عيد ميلاد إيهاب توفيق.. تعرف على محور رسالته للدكتوراة





يحل اليوم عيد ميلاد المطرب إيهاب توفيق 7 يناير 1966 والذي يعد واحدًا من أبرز أبناء جيله في فترة التسعينات.





مشواره الفني

بداية مشواره الفني كانت في سنة 1989 وكانت أول أغنية أطُلقت له في ألبوم هي "داني" وكان الألبوم يضم المواهب الجديدة وكان من ضمنهم.

ويذكر أن الأغنية نجحت نجاحًا لم يتوقعه فانضم إلى شركة منتجة ليكون له ألبومه المنفرد الأول : (اكمني) ومن ثم توالت نجاحات لجمعه بين القديم والحديث.





حصوله على الدكتوراة

حصل على الدكتوراه في تاريخ 10 من أبريل سنة 2001 وكانت رسالته تتحدث عن الفن في النصف الأخير من القرن العشرين وشمل جيل كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم مرورًا بجيل العندليب الراحل عبد الحليم حافظ وصولاً إلى جيله.





أـشهر ألبوماته

"اكمني"، "مراسيل"، "سحراني"، "أحلى منهم"، "أرحنا يا بلال"