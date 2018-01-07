مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد بث مباشر على يلا شوت اليوم الأحد 7-1-2018 الدوري الإسباني
الأحد 07/يناير/2018 - 06:44 ص
الفجر الرياضي
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد على يلا شوت، اليوم الأحد 7-1-2018 في الدوري الإسباني.
حيث
يلتقي سيلتا فيجو وريال مدريد مباشرة، في الدوري الإسباني ، على يلا شوت وكورة لايف.
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