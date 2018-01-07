مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر على يلا شوت اليوم الأحد 7-1-2018 الدوري الإسباني
الأحد 07/يناير/2018 - 06:29 ص
الفجر الرياضي
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة برشلونة وليفانتي على يلا شوت، اليوم الأحد 7-1-2018 في الدوري الإسباني.
حيث
يلتقي برشلونة وليفانتي مباشرة، في الدوري الإسباني ، على يلا شوت وكورة لايف.
شاهد
الآن البث المباشر للمباراة لايف من هنا..
المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي ليفانتي كورة لايف شاهد البث المباشر رياضة بث برشلونة اليوم الأحد الدوري الإسباني الأخبار الرياضية أخبار الرياضة