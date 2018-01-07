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مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر على يلا شوت اليوم الأحد 7-1-2018 الدوري الإسباني

الأحد 07/يناير/2018 - 06:29 ص
مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر على يلا شوت اليوم الأحد 7-1-2018 الدوري الإسباني
برشلونة
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة برشلونة وليفانتي على يلا شوت، اليوم الأحد 7-1-2018 في الدوري الإسباني.

 

حيث يلتقي برشلونة وليفانتي مباشرة، في الدوري الإسباني ، على يلا شوت وكورة لايف.

 

شاهد الآن البث المباشر للمباراة لايف من هنا..

 

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