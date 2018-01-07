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الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأحد 07/يناير/2018 - 06:27 ص
الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة
محافظة القاهرة - صورة أرشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج يكون بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 12 21
وسط الدلتا 11 21
الإسكندرية 13 20
بلطيم 13 19
مطروح 12 18
السلوم 09 19
سيوة 09 23
بورسعيد 12 19
دمياط 11 19
العريش 13 19
رفح 12 18
الإسماعيلية 12 21
السويس 11 21
رأس سدر 12 21
نخل 09 15
نويبع 13 22
طابا 12 20
كاترين 06 12
الطور 10 21
شرم الشيخ 15 22
الغردقة 13 23
مرسى علم 13 23
الفيوم 09 21
بني سويف 09 21
المنيا 08 21
أسيوط 08 21
سوهاج 09 21
قنا 09 22
الأقصر 09 23
أسوان 12 23
أبوسمبل 10 22
الوادي الجديد 07 22
شلاتين 14 24
أبو رماد 14 24
رأس حدربة 13 24
حلايب 15 23
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