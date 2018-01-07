مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-1-2018 والقنوات الناقلة والمعلقين.. وتوقيت مباراتي برشلونة وريال مدريد
الأحد 07/يناير/2018 - 06:06 ص
الفجر الرياضي
تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات المحلية والعالمية، ويستعرض "الفجر الرياضي" هذه المواجهات ومواعيدها ومعلقي هذه المباريات، بالإضافة إلى القنوات الناقلة وبث اللقاءات عبر يلا شوت.
ونستعرض
تلك المباريات على النحو التالي بتوقيت المملكة العربية السعودية:
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