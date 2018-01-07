مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-1-2018 والقنوات الناقلة والمعلقين.. وتوقيت مباراتي برشلونة وريال مدريد

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات المحلية والعالمية، ويستعرض "الفجر الرياضي " هذه المواجهات ومواعيدها ومعلقي هذه المباريات، بالإضافة إلى القنوات الناقلة وبث اللقاءات عبر يلا شوت.

ونستعرض تلك المباريات على النحو التالي بتوقيت المملكة العربية السعودية: