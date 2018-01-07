متحدث الرئاسة للأقباط: "كل سنة وأنتم في تقدم ورخاء" (فيديو)
الأحد 07/يناير/2018 - 06:00 ص
الفجر
هنأ السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الشعب المصري والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال تقرير عرضه برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار".
وقال "راضي"،
إنه يهنئ الأقباط بافتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة
وهي كاتدرائية "ميلاد المسيح".
وأضاف: "كل
سنة وهما طيبين وكل سنة في تقدم ورخاء إن شاء الله".
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