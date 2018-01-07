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اشتعال النار في مي حريري أثناء "بث مباشر" للتهنئة بعيد الميلاد (فيديو)

الأحد 07/يناير/2018 - 05:38 ص
اشتعال النار في مي حريري أثناء بث مباشر للتهنئة بعيد الميلاد (فيديو)
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الفجر الفني
 

نشرت حساب قناة "إم بي سي 4" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لقطات تظهر لحظة اشتعال النار في شعر المطربة اللبنانية مي حريري أثناء تصويرها فيديو لتهنئة معجبيها بعيد الميلاد المجيد.


وتفاجأت "حريري" بالنيران التى تم إيقادها فوق منضدة بغرض التدفئة بنشوبها في شعرها وهو ما تسبب في صراخها: قائلة : شعري بيتحرق"، فيما أسرع أحد الأشخاص بالتدخل للسيطرة على الموقف. 

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