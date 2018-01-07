مسؤول سابق بالداخلية: هذه حقيقة ما حدث مع "عفروتو" (فيديو)

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأمن ألقى القبض على الشاب "عفروتو" وبحوزته مادة مخدرة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

وأضاف "نور الدين"، في لقائه مع برنامج "ساعة من مصر"، على قناة "الغد"، مساء السبت، أنه أثناء تحرير المحضر، لاحظ الضابط إعياء شديد عليه، فقام بنقله إلى المستشفى.

وأوضح أن "الشاب وصل المستشفى حيًا، واتعمل محضر واتقدم للنيابة اللي أمرت بالتشريح"، مشيرًا إلى أنه "في مثل هذه الأمور تتحرك جميع الجهات الرقابية بالوزارة من تلقاء نفسها، كجهات محايدة عشان تعرض على الوزير حقيقة الوضع".





واعتبر أن "أهالي الشاب بالغوا في القول بوجود آثار تعذيب على جسمه، وأن الجثة لا تزال في المشرحة، والمسألة ما زالت بقيد التحقيق".



