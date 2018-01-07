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تعرف على ‏رسالة كلوب بعد رحيل كوتينيو

الأحد 07/يناير/2018 - 05:29 ص
تعرف على ‏رسالة كلوب بعد رحيل كوتينيو
كلوب وكوتينيو
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أحمد عصام
 

رحل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

 

ووجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى جماهير الريدز قائلاً: "لاعبون سوف يأتون للفريق وآخرون سيرحلون، هذه هي كرة القدم، ولكننا كفريق كبير وقوي بما يكفي سنواصل ما نقدمه".

 

وواصل: "وبعد وداع كوتينيو سنواصل العمل وسنستمر في طريقنا من أجل عودة البطولات إلى آنفيلد".

المزيد عن: يورجن كلوب ليفربول فيليب كوتينيو رياضة انفيلد الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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