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زوج السيدة المسحولة بالدقهلية يوجه رسالة هامة للرئيس السيسي (فيديو)

الأحد 07/يناير/2018 - 05:26 ص
زوج السيدة المسحولة بالدقهلية يوجه رسالة هامة للرئيس السيسي (فيديو)
السيدة المسحولة
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الفجر
 

ناشد المواطن أحمد متولي، زوج السيدة المسحولة في الدقهلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل في قضيته بعد تلقيه "تهديدات"، حسب وصفه.

 

وقال "متولي"، في مداخلة لبرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم"، مساء السبت، إن النيابة أخلت سبيل المتهم بدهس زوجته بعد 5 أيام من ضبطه.

 

وأضاف أنه تلقى تهديدات من أهل المتهم، وهم أصحاب نفوذ، على حد قوله، لتحذيره من مغبة الاستمرار في اللجوء إلى المحاكم، في الوقت الذي أرجأت فيه المحكمة نظر القضية إلى جلسة 21 يناير الجاري.

 

واستغاث الزوج بالرئيس عبدالفتاح السيسي "لفرض حمايته له ولأسرته وللشهود على الواقعة".

 

وأكد الزوج، في وقت سابق، اصطدام سيارة بزوجته أثناء عبورها الطريق بشارع عبدالسلام عارف، وحدوث إصابتها وفر قائدها هاربًا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 24518/2017 جنح قسم أول المنصورة.

المزيد عن: سيارة سحل سيدة زوج السيدة المسحولة بالدقهلية دريم الرئيس السيسي الدقهلية الإبراشي
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