المصري ينهى إجراءات سفر إسلام عيسي للإمارات استعدادا للسوبر

أنهى الجهاز الاداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن وليد بدر، إجراءات سفر اللاعب إسلام عيسى, المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق البورسعيدي، قادماً من نادي النصر القاهري، إلى دولة الإمارات لأداء مباراة السوبر.

ويلتقي المصري مع الأهلي في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد في كأس السوبر المصري.

قام الكابتن وليد بدر على مدار يوم أمس السبت بإنهاء العديد من الإجراءات داخل جامعة الأزهر بالقاهرة، حيث ينتظم الطالب بالدراسة في إحدى كلياتها، قبل التوجه لجهاز التنظيم والإدارة التابع للقوات المسلحة للحصول على تصريح السفر الخاص باللاعب، بالاضافة لاستخراج جواز سفر جديد للاعب، ومن ثم الحصول على تأشرة السفر الخاصة بنجم النصر السابق.

هذا وقد قام "بدر" بإنهاء إجراءات قيد اللاعب بمنطقة بورسعيد لكرة القدم، قبل البدء في استخراج بطاقة اللعب من الاتحاد المصري لكرة القدم.