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في ذكرى ميلاد نظيم شعراوي.. تعرف على أول أدواره السينمائية وأشهرها في المسرح (بروفايل)

الأحد 07/يناير/2018 - 05:11 ص
في ذكرى ميلاد نظيم شعراوي.. تعرف على أول أدواره السينمائية وأشهرها في المسرح (بروفايل)
الراحل نظيم شعراوي
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الفجر الفني
 


نظيم شعراوي (7 يناير 1921 - 30 يونيو 2010)، هو ممثل مصري بدأ مشواره الفني في نهاية الأربعينيات.


بداياته في التمثيل

أول أدوار نظيم شعراوي، الذي مثله دور طيار في فيلم "فتاة من فلسطين" عام 1948، وبعدها التحق بالمعهد العالي للتمثيل وتخرج فيه عام 1953


عمل في مسرح رمسيس والمسرح القومي، ونال شهرته بأدواره المسرحية التي قدمها مع فؤاد المهندس، ومن أشهر أدواره في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة" مع الزعيم عادل إمام. 


أدواره في السينما والتلفزيون

شارك في فيلمسماعيل يس بوليس سري"، "الفتوة"، "العتبة الخضراء"، "الفانوس السحري"، " الأبواب المغلقة"، "طيور الظلام"، ومن أشهر ادواره المسرحية دوره في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة"، والتلفزيونية دوره في مسلسل "ساكن قصادي".


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