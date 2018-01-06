أيمن عبدالعزيز ينضم للجهاز الفني للزمالك

كشف رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، عن انضمام أيمن عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق للجهاز الفنى الجديد للنادى ليشغل منصب المدرب ، بعد موافقة إيهاب جلال المدير الفنى في ظل سعى الإدارة لإعداد كوادر زملكاوية.

وضم الجهاز الفنى الجديد لنادى الزمالك إيهاب جلال مديراً فنياً، وحمد إبراهيم ونبيل محمود فى منصب المدرب العام، وأيمن عبد العزيز في منصب المدرب ، ومصطفى كمال بمنصب مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى الدكتور هشام مصطفى طبيباً للفريق، مع استمرار أيمن حافظ بمنصب مدير الكرة.