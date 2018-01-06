سفير العراق: الجيش المصري قادر على سحق الإرهاب (فيديو)

أشاد السفير حبيب الصدر، سفير العراق بالقاهرة، بدور القوات المسلحة بمعركتها ضد الإرهاب في سيناء، معربًا عن ثقته في قدرة الجيش المصري على سحق التنظيمات الإرهابية في وقت قصير.



وأضاف "الصدر"، خلال تصريحاته لـ فضائية "أون لايف" اليوم السبت، أن مصر تصدر أروع الملاحم يوميًا في سيناء، وتلقن الإرهابيين، الذين ظنوا أن هروبهم من العراق وسوريا سيكون لهم ملاذًا آمنًا في مصر، درسًا تلو الآخر.

