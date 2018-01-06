أحمد عكاشة: الأدب والثقافة العدو الأساسي للإخوان



وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن 300 ألف فقط يتابعون الصحف المصرية، ولذلك لجأنا للوسائل الحديثة للوصول إلى الشباب، حيث تم إنشاء بنك المعرفة المصري بالرقم القومي، مؤكدًا أن مصر في طريقها الصحيح ولكل تحتاج إلى وقت، والمصري لا يريد الانتظار.



وأشار إلى أن العدو الأساسي للإخوان الأدب والثقافة، لأن المعلومات التي تدخل تطفئ الدائرة المعرفية الخاصة بهم، منوها أن التعليم والصحة في طريقهما الصحيح.



قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن المجلس يجتمع كل شهرين بصفة دورية، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس بورد مصري لتدريب وتأهيل الأطباء في كافة التخصصات.