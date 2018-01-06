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خطأ أياكس والاتحاد الهولندي يتسبب في تلف دماغ نوري

السبت 06/يناير/2018 - 06:46 م
خطأ أياكس والاتحاد الهولندي يتسبب في تلف دماغ نوري
عبدالحق نوري
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وكالات
 
ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم ونادي أياكس أمستردام، كانا على علم بإصابة اللاعب عبد الحق نوري (20 عاما)، بعيب خلقي في القلب، غير أنهما أخفيا الأمر.

وأوضح موقع "فوكس" الألماني، نقلا عن صحف هولندية، أوردت الخبر أن الاتحاد، اكتشف في أبريل 2014 خلال فحص روتيني، إصابة اللاعب من الأصول المغربية، عبد الحق نوري بعيب خلقي في القلب.

وبحسب نفس المصدر، أبلغ الاتحاد الهولندي، أياكس أمستردام بنتيجة الفحص، في حين لم يعلم اللاعب وعائلته بذلك، لأن أطباء الاتحاد قدروا أن العيب في قلب اللاعب ليس خطيرا.

في المقابل، أعلنت عائلة اللاعب أنها كانت ستجري لنجلها فحوصات أخرى واختبارات منتظمة، في حال ما إذا تم إخبارها سابقا بإصابة نوري بعيب خلقي في القلب.

وتسعى عائلة اللاعب أيضا إلى الحصول على إيضاحات، حول الإسعافات التي قدمت للاعب عقب سقوطه على أرض الميدان في النمسا عام 2017، ووكلت محامين للتقصي حول ظروف الحادث.

يشار إلى أن لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي عبد الحق نوري، أصيب بتلف دائم في الدماغ، عقب سقوطه على أرض الملعب خلال مباراة ودية أمام فيردر بريمن الألماني، في الصيف الماضي، ويرقد الآن في المستشفى.

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