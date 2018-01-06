تعرف على أسماء كتب الهيئة الجديدة المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠١٨ (صور)

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أن الهية تشارك في الدورة الـ49لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مائة كتاب جديد.





وحصلت "الفجر الفني"، على أبرز الكتب المشاركة وهم : "شعر غجري تطاير منه الحجارة"، للكاتب شريف صالح، و"الرؤى الإخراجية لمسرح الطليعة"، من تأليف صفاء علم الدين، و"آداب الفقي وآداب الفتاة" تأليف علي فكري، و"آثارنا على ضفتي قناة السويس"، تاليف بسام الشماع.



