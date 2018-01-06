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خلال شهر واحد.. "فيات كرايسلر" تخسر 11% من مبيعاتها بالولايات المتحدة!

السبت 06/يناير/2018 - 06:42 م
خلال شهر واحد.. فيات كرايسلر تخسر 11% من مبيعاتها بالولايات المتحدة!
فيات كرايسلر
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أعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية "فيات كرايسلر" تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 11% عن الشهر نفسه من العام قبل الماضي إلى 171946 سيارة. 

وبلغت مبيعات التجزئة للشركة الإيطالية الأمريكية خلال الشهر الماضي 150772 سيارة بانخفاض نسبته 3% عن الشهر نفسه من العام قبل الماضي، وبما يعادل 88% من إجمالي مبيعات الشركة خلال شهر. 

في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات الجملة سواء لأساطيل الشركات أو شركات التأجير إلى 21174 سيارة، بانخفاض نسبته 42% على اساس سنوي ، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتقليل هذا النوع من المبيعات. 

وزادت مبيعات الشركة من سيارات قطاع "كرايسلر" خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا ،بفضل زيادة مبيعات السيارة الجديدة كليا "كرايسلر باسيفيكا" و"كرايسلر 300" الصالون وزادت مبيعات السيارات "جيب" بنسبة 12% إلى 73205 سيارات خلال الشهر الماضي، في حين زادت مبيعات العلامة التجارية كرايسلر بنسبة 3% إلى 17208 سيارات، وتراجعت مبيعات "دودج" بنسبة 23% إلى 27885 سيارة، وتراجعت مبيعات سيارات رام بنسبة 7% إلى 49876 سيارة.
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