تعرف على كواليس اللقاء الأول لمرتضي منصور وإيهاب جلال (صورة)





وأكد رئيس الزمالك أن إيهاب جلال شخصية محترمة ، ومدير فني كفء ويمتلك من الخبرات والامكانيات التي تؤهله للنجاح في قيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة .

رحب المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، بالجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة ايهاب جلال ومعاونيه بعد التوقيع على عقودهم ، بحضور اسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة والمشرف العام على الكرة ، وحازم ياسين أمين الصندوق ، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في تولى الادارة الفنية للفارس الابيض وتحقيق نتائج جيدة والعودة للانتصارات خلال المرحلة المقبلة .