تعرف على كواليس اللقاء الأول لمرتضي منصور وإيهاب جلال (صورة)
السبت 06/يناير/2018 - 06:41 م
هاني عصام ورامي بشاي
رحب المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، بالجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة ايهاب جلال ومعاونيه بعد التوقيع على عقودهم ، بحضور اسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة والمشرف العام على الكرة ، وحازم ياسين أمين الصندوق ، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في تولى الادارة الفنية للفارس الابيض وتحقيق نتائج جيدة والعودة للانتصارات خلال المرحلة المقبلة .
وأكد رئيس الزمالك أن إيهاب جلال شخصية محترمة ، ومدير فني كفء ويمتلك من الخبرات والامكانيات التي تؤهله للنجاح في قيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة .
وأكد رئيس الزمالك أن إيهاب جلال شخصية محترمة ، ومدير فني كفء ويمتلك من الخبرات والامكانيات التي تؤهله للنجاح في قيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة .
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