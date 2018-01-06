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اعتقال الرئيس الإيرانى السابق بتهمة التحريض

السبت 06/يناير/2018 - 06:42 م
اعتقال الرئيس الإيرانى السابق بتهمة التحريض
الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد
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خاطر عبادة
 

ألقت السلطات الإيرانية، القبض على الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد، بتهمة إثارة الفوضى ضد الحكومة، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم.


وأشارت الصحيفة أنّ تقارير عربية ذكرت عن مصادر موثوقة فى طهران، أنّه خلال زيارة نجاد إلى مدينة بوشهر غرب البلاد فى 28 ديسمبر الماضى، قال "إنّ بعض القيادات الحالية يعيشون بمعزل عن المشكلات التى تهمّ شعوبهم، ولا يعرفون شيئاً عن واقع المجتمع.


كما أضاف نجاد أنّ إيران تعانى سوء إدارة، وأنّ حكومة الرئيس حسن روحانى تعتقد أنّه بإمكانها امتلاك البلاد، معتبرة أنّ الشعب الإيرانى جاهلاً.


ووفقاً للتقرير، أنّ تصريحات أحمدى نجاد، التى جائت وسط احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب الأوضاع الاقتصادية، أدّت إلى اعتقاله.


وأضافت الصحيفة أنّ السلطات الإيرانية تسعى الأنّ لفرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق.

المزيد عن: عالم اخبار احتجاجات إيران إيران أحمدى نجاد
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