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دراسة.. البلوغ المبكر عند "المراهقات" يزيد خطر الاصابة بالاكتئاب

السبت 06/يناير/2018 - 06:39 م
دراسة.. البلوغ المبكر عند المراهقات يزيد خطر الاصابة بالاكتئاب
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كشفت دراسة حديثة أنّ الفتيات اللواتي يدخلن مرحلة البلوغ في سنٍّ مُبكرة هنّ أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نفسية في سنّ الرشد.

وأعلنت الدراسة التي نشرها موقع " Medical News Today" أنّه في حال دخلت المراهقة في فترة الحيض في سنٍّ مُبكرة، فهي أكثر عرضة للإصابة بالحزن والقلق والتوتر والإكتئاب، إضافةً الى ضعف أدائها المدرسي واضطرابات في أنماط الأكل في سنّ الرشد.

وأوضحت الدراسة أنّه ليس هناك أي سبب واضح لهذه الإضطرابات، بل إنّ المراهقة تواجه تغيّرات جسديّة وعاطفيّة، ما يزيد عليها الضغوط الإجتماعية والنفسية والعاطفية، وحتّى العلمية.
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