وصول وزراء وفنانون ورجال أعمال إلى قداس عيد الميلاد المجيد

حضر كل من وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزير التنمية المحلية هشام الشريف، ووزير الصحة أحمد عماد، ووزير التعاون الدولي الأسبق فايزة أبو النجا، وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، ووزير العدل السابق أحمد الزند، والفنان هاني رمزي ورجل الأعمال منير غبور، إلى مقر قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة.





ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد "الميلاد المجيد" بكاتدرائية العاصمة التي تم تشييدها بقرار جمهوري.



