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الزمالك لايعرف الفوز على الأهلي بالدوري منذ 3887 يوم

السبت 06/يناير/2018 - 06:34 م
الزمالك لايعرف الفوز على الأهلي بالدوري منذ 3887 يوم
الأهلي والزمالك
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حسن موسي
 

 

 

يلتقي الزمالك والأهلي مساء الأثنين المقبل في قمة الكرة المصرية رقم 115 ببطولة الدوري الممتاز، ويسعي الزمالك لكسر عقدة عدم تحقيق الفوز على النادي الأهلي ببطولة الدوري.

 

وفشل الزمالك  في تحقيق أي فوز على الأهلي ببطولة الدوري منذ 3887 يوم، تحديدا منذ 21 مايو 2007 عندما نجح الزمالك في الفوز بهدفين دورن رد سجلهما جمال حمزة وتامر عبد الحميد. 


وتبقي السلسلة الأطول لعدم الهزيمة بالقمة مسجلة باسم الزمالك في الفترة من موسم 62 وحتي موسم 73.



المزيد عن: كورة رياضة القمة 115 الزمالك الدوري الأهلي 3387 يوم لايفوز فيها الزمالك
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