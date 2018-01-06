الزمالك لايعرف الفوز على الأهلي بالدوري منذ 3887 يوم

يلتقي الزمالك والأهلي مساء الأثنين المقبل في قمة الكرة المصرية رقم 115 ببطولة الدوري الممتاز، ويسعي الزمالك لكسر عقدة عدم تحقيق الفوز على النادي الأهلي ببطولة الدوري.

وفشل الزمالك في تحقيق أي فوز على الأهلي ببطولة الدوري منذ 3887 يوم، تحديدا منذ 21 مايو 2007 عندما نجح الزمالك في الفوز بهدفين دورن رد سجلهما جمال حمزة وتامر عبد الحميد.





وتبقي السلسلة الأطول لعدم الهزيمة بالقمة مسجلة باسم الزمالك في الفترة من موسم 62 وحتي موسم 73.







