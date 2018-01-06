ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إعلان حالة الطوارئ بولاية "ريو غراندي دو نورتي" البرازيلية

السبت 06/يناير/2018 - 06:38 م
إعلان حالة الطوارئ بولاية ريو غراندي دو نورتي البرازيلية
طباعة
وكالات
 
أعلن روبنسون فاريا، حاكم ولاية "ريو غراندي دو نورتي"، شمال شرقي البرازيل، السبت، حالة الطوارئ في الولاية، بعد إضراب الشرطة وزيادة حدة أعمال العنف.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، اليوم، أعلن فاريا حالة الطوارئ في الولاية لمدة 180 يوما، بموجب مرسوم أصدره. 

وقال: "أخذنا بعين الاعتبار زيادة مستوى أعمال العنف الناجم عن شلل أنشطة الشرطة، حسب بيانات المكتب الإحصائي والأمانة العامة للأمن العام والدفاع الاجتماعي".

يشار إلى أن أفراد من الشرطة والإطفاء في الولاية، أعلنوا في 19 ديسمبر الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، ودفع رواتبهم بشكل منتظم.

والسبت الماضي، أعلن حاكم الولاية، تسليم مهام الشرطة للجيش، بموجب مرسوم أصدره، بغية الحفاظ على الأمن، حسب بيان للجيش.

وعقب الإضراب، سجلت حوادث السرقة والنهب والقتل في الولاية ارتفاعًا كبيرًا، فيما أرسلت الحكومة الاتحادية ألفين و800 عنصر من الجيش إلى الولاية لفرض الأمن فيها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد فرض عقوبة مالية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
القيصومة
2
x
14:10
3
الفيحاء
الوطني
2
x
14:55
3
الفيصلي
الرائد
0
x
17:05
0
النهضة
الشعلة
0
x
18:20
0
الأهلي
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
13:30
0
بولونيا
ميلان
1
x
16:00
0
كروتوني
نابولي
1
x
16:00
0
هيلاس فيرونا
جنوى
0
x
16:00
0
ساسولو
بينفينتو
0
x
16:00
1
سامبدوريا
سبال
2
x
16:00
5
لاتسيو
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
كالياري
-
x
21:45
-
يوفنتوس
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
اتحاد البليدة
1
x
16:00
0
مولودية وهران
إتحاد بلعباس
1
x
17:00
1
شباب رياضي بلوزداد
نصر حسين داي
0
x
17:00
1
النادي الرياضي القسنطينى
نادي مولودية الجزائر
1
x
17:00
0
إتحاد بسكرة
نادي بارادو
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر
كأس الإتحاد الإنجليزي
فليتوود تاون
0
x
14:45
0
ليستر سيتي
كوفنتري سيتي
2
x
17:00
1
ستوك سيتي
مانشستر سيتي
3
x
17:00
1
بيرنلي
أستون فيلا
1
x
17:00
0
بيتربوره يونايتد
بورنموث
0
x
17:00
0
ويجان أثليتيك
إكسترستي
0
x
17:00
2
وست بروميتش ألبيون
بلاكبيرن روفرز
0
x
17:00
0
هال سيتي
فولهام
0
x
17:00
0
ساوثهامتون
نوريتش سيتي
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
-
x
22:30
-
ريو آفي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
2
x
14:00
0
خيتافي
فالنسيا
0
x
17:15
1
جيرونا
لاس بالماس
-
x
19:30
-
إيبار
إشبيلية
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
مباريات ودية
الأهلي - قطر
0
x
16:30
0
بايرن ميونيخ - ألمانيا
كأس فرنسا
بونتارليي
-
x
16:00
-
مونبلييه
تولوز
-
x
16:00
-
نيس
لو مان
-
x
16:00
-
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/6/2018 8:03:13 PM