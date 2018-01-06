إعلان حالة الطوارئ بولاية "ريو غراندي دو نورتي" البرازيلية

أعلن روبنسون فاريا، حاكم ولاية "ريو غراندي دو نورتي"، شمال شرقي البرازيل، السبت، حالة الطوارئ في الولاية، بعد إضراب الشرطة وزيادة حدة أعمال العنف.





وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، اليوم، أعلن فاريا حالة الطوارئ في الولاية لمدة 180 يوما، بموجب مرسوم أصدره.





وقال: "أخذنا بعين الاعتبار زيادة مستوى أعمال العنف الناجم عن شلل أنشطة الشرطة، حسب بيانات المكتب الإحصائي والأمانة العامة للأمن العام والدفاع الاجتماعي".





يشار إلى أن أفراد من الشرطة والإطفاء في الولاية، أعلنوا في 19 ديسمبر الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، ودفع رواتبهم بشكل منتظم.





والسبت الماضي، أعلن حاكم الولاية، تسليم مهام الشرطة للجيش، بموجب مرسوم أصدره، بغية الحفاظ على الأمن، حسب بيان للجيش.





وعقب الإضراب، سجلت حوادث السرقة والنهب والقتل في الولاية ارتفاعًا كبيرًا، فيما أرسلت الحكومة الاتحادية ألفين و800 عنصر من الجيش إلى الولاية لفرض الأمن فيها.