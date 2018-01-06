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إيهاب جلال يضع التشكيل الأساسي للزمالك أمام الأهلي

السبت 06/يناير/2018 - 06:37 م
إيهاب جلال يضع التشكيل الأساسي للزمالك أمام الأهلي
الزمالك
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الفجر الرياضي
 

قرر إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك وضع التشكيل الاساسي الذي سيخوض به الفريق مواجهة الاهلي المقرر لها الاثنين المقبل ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدوري المصري الممتاز.

 

 ومن المنتظر أن يعقد الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال جلسة خلال الساعات المقبلة بحضور نبيل محمود المدرب العام للفريق من أجل التعرف علي الحالة الفنية للاعبين وتحديد ملامح التشكيل الذي يخوض به الفريق مباراة القمة أمام الأهلي يوم الاثنين.

 

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء رفع الحرج عن إيهاب جلال في المباراة ورفض تحمله المسئولية.

المزيد عن: مرتضي منصور مدير فني للزمالك كورة رياضة الزمالك الأهلي والزمالك إيهاب جلال
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