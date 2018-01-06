زيادة في حركة تداول الحاويات بميناء دمياط

قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن النتائج الأولية لتقييم الأداء لميناء دمياط خلال ٣ سنوات جاءت حيث حقق الميناء زيادة قدرها ٦٣٥ سفينة مقارنة بالأعوام السابق، حيث استقبل الميناء ٧٧٨٢ سفينة منذ عام 2015، وتقدر الزيادة بقرابة 14%.



وأضاف صالح، في تصريح له، إن هناك زيادة في البضائع المتداولة بالميناء تمثل 15،6 مليون طن خلال ٣ سنوات سابقة بنسبة زياده ١٩٪، عما سبقها من أعوام، كما أن هناك زيادة في إجمالى أعداد الحاويات ٢٣٪. حيث بلغ إجمالى الحاويات المتداولة ٢.٧ مليون حاوية TEU.



كما نجحت هيئة ميناء دمياط في تحقيق طفره في زيادة الإعتماد على نقل البضائع بالسكة الحديد بنسبة بلغت ٦٦٪ حيث زادت أعداد القطارات الناقله للبضائع إلى ١٧٥٣ قطار قمح بعد أن كانت ١٠٥٥ قطار خلال ٣ سنوات سابقه، وتم نقل السكر الخام بعدد ١٤ قطار، وكذلك نقل الحجارة المستخدمة في الحقل ظهر بعدد ٢٠٢ قطار.