ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بدء توافد الأقباط على قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة (صور)

السبت 06/يناير/2018 - 06:36 م
بدء توافد الأقباط على قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة (صور)
طباعة
إيريني صفوت - علي فهيم - أحمد علي
 

بدأ توافد الأقباط على كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإتمام طقوس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد.


ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد "الميلاد المجيد" بكاتدرائية العاصمة التي تم تشييدها بقرار جمهوري.


يذكر أن كاتدرائية العاصمة الجديدة، تتضمن كنيستين، الكبرى هى كنيسة الطابق العلوى، التى تسع مشاركة 8000 فردا بالصلاة بها، والصغرى التى تم الانتهاء منها لصلاة عيد الميلاد، وتعتبر كاتدرائية ميلاد المسيح هى أكبر كنيسة بالشرق الأوسط.


بدء توافد الأقباط على قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة (صور)
بدء توافد الأقباط على قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة (صور)
بدء توافد الأقباط على قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة (صور)
بدء توافد الأقباط على قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة (صور)
المزيد عن: ميلاد المسيح كنيسة قداس الميلاد عيد الميلاد المجيد المسيح العاصمة الادارية الجديد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد فرض عقوبة مالية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
القيصومة
2
x
14:10
3
الفيحاء
الوطني
2
x
14:55
3
الفيصلي
الرائد
0
x
17:05
0
النهضة
الشعلة
0
x
18:20
0
الأهلي
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
13:30
0
بولونيا
ميلان
1
x
16:00
0
كروتوني
نابولي
1
x
16:00
0
هيلاس فيرونا
جنوى
0
x
16:00
0
ساسولو
بينفينتو
0
x
16:00
1
سامبدوريا
سبال
2
x
16:00
5
لاتسيو
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
كالياري
-
x
21:45
-
يوفنتوس
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
اتحاد البليدة
1
x
16:00
0
مولودية وهران
إتحاد بلعباس
1
x
17:00
1
شباب رياضي بلوزداد
نصر حسين داي
0
x
17:00
1
النادي الرياضي القسنطينى
نادي مولودية الجزائر
1
x
17:00
0
إتحاد بسكرة
نادي بارادو
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر
كأس الإتحاد الإنجليزي
فليتوود تاون
0
x
14:45
0
ليستر سيتي
كوفنتري سيتي
2
x
17:00
1
ستوك سيتي
مانشستر سيتي
3
x
17:00
1
بيرنلي
أستون فيلا
1
x
17:00
0
بيتربوره يونايتد
بورنموث
0
x
17:00
0
ويجان أثليتيك
إكسترستي
0
x
17:00
2
وست بروميتش ألبيون
بلاكبيرن روفرز
0
x
17:00
0
هال سيتي
فولهام
0
x
17:00
0
ساوثهامتون
نوريتش سيتي
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
-
x
22:30
-
ريو آفي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
2
x
14:00
0
خيتافي
فالنسيا
0
x
17:15
1
جيرونا
لاس بالماس
-
x
19:30
-
إيبار
إشبيلية
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
مباريات ودية
الأهلي - قطر
0
x
16:30
0
بايرن ميونيخ - ألمانيا
كأس فرنسا
بونتارليي
-
x
16:00
-
مونبلييه
تولوز
-
x
16:00
-
نيس
لو مان
-
x
16:00
-
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/6/2018 8:02:13 PM