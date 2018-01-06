بدء توافد الأقباط على قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة (صور)

بدأ توافد الأقباط على كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإتمام طقوس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد.





ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد "الميلاد المجيد" بكاتدرائية العاصمة التي تم تشييدها بقرار جمهوري.





يذكر أن كاتدرائية العاصمة الجديدة، تتضمن كنيستين، الكبرى هى كنيسة الطابق العلوى، التى تسع مشاركة 8000 فردا بالصلاة بها، والصغرى التى تم الانتهاء منها لصلاة عيد الميلاد، وتعتبر كاتدرائية ميلاد المسيح هى أكبر كنيسة بالشرق الأوسط.



