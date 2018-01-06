الموسيقار عمرو سليم في ضيافة صالون المقامات بقصر الأمير بشتاك

يستضيف صالون المقامات الذي يقيمه "بيت الغناء العربي " بقصر الأمير بشتاك- بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء الأربعاء 10 يناير الموسيقار الكبير "عمرو سليم" في حوار حول مشواره الفني وتعامله مع كبار الملحنين والفنانين وعن تأسيسه لفرقته الموسيقية وحديثه عن تكريم السيد الرئيس له.

يقام الصالون بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، يصاحبه تخت شرقي بمشاركة الفنان " السيد حميدو" احد نجوم الصوت الذهبي ليقدم مجموعة من اجمل اغاني زمن الفن الجميل.

الجدير بالذكر أن صالون المقامات فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق ومن إعداد وتقديم د. إيناس جلال الدين.