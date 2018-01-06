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أحمد عكاشة: جماعة الإخوان منفصلة عن الحياة وتكفر الآخر

السبت 06/يناير/2018 - 06:35 م
أحمد عكاشة: جماعة الإخوان منفصلة عن الحياة وتكفر الآخر
أحمد عكاشة
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داليا الحسين
 
قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى رئاسة مصر وهى في حالة متردية، بالإضافة إلى أن فئة صغيرة من الدولة كانت تحصل على كل شيء، مؤكدًا أن كل المشروعات التنموية التي تقام في الدولة عن طريق شركات مدنية ويشرف عليها الجيش لإعطاء المصداقية.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن ثورة يناير في الـ18 يوم الأولى كان بها أخلاق، واستطعنا أن نعلم العالم كيف تم تغيير الديكتاتورية إلى الديمقراطية، ثم بعد ذلك سرقت الثورة من قبل جماعة الإخوان وحدث التخريب، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تمارس غسيل مخ لأعضائها منذ 80 عامًا والحكومة غائبة.

وأوضح أن جماعة الإخوان تنفصل عن الحياة والتعليم وتنظر للآخر على أنهم كفرة.
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