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البحر المتوسط يبتلع 25 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

السبت 06/يناير/2018 - 06:32 م
البحر المتوسط يبتلع 25 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
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وكالات
 
أعلنت منظمات إغاثية، السبت، مصرع 25 شخصا على الأقل في غرق زورق كان يقل 125 شخصا كان يقلهم قبالة سوا حل ليبيا.

وغرّدت منظمة "سي واتش" الألمانية على تويتر "غرق زورق مطاطي شمال طرابلس. مصرع 25 شخصا على الأقل، والعدد الدقيق ليس واضحا بعد. البحرية الإيطالية موجودة (هناك)".

وأبلغ خفر السواحل الإيطالي وكالة "فرانس برس" أن 85 شخصا قد أنقذوا وأن ثماني جثث انتشلت حتى الآن.

وأصبحت ليبيا الغارقة في الفوضى ممرا للمهاجرين الأفارقة صوب أوروبا لكن نحو 400 ألف منهم علقوا هناك بينهم نحو 45 ألف طفل.

وأثارت تقارير إخبارية لما عرف بـ"أسواق العبيد" في طرابلس غضبا دوليا عارما، ما استدعى ردة فعل من الأمم المتحدة ودول أوروبية وعدت باستقبال اللاجئين.
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