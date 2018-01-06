رئيس جمعية الإعجاز العلمي لـ"مُدعي النبوة": الرسول لا يمكن تصويره (فيديو)

رد الدكتور عبد الباسط السيد، رئيس جمعية الإعجاز العلمي، على الشخص مدعى النبوة، الذي يزعم أنه التقط صورة مع الرسول -صلى الله عليه وسلم، قائلًا: "إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أي ظل؛ لكونه من نور".





وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن العلماء أكدوا أن التصوير يعتمد على حجب الشخص عن الضوء وظله هو من يظهر بالرسوله؛ ولكون الرسول ليس له فئ فلا يمكن تصويره.



