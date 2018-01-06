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رئيس جمعية الإعجاز العلمي لـ"مُدعي النبوة": الرسول لا يمكن تصويره (فيديو)

السبت 06/يناير/2018 - 06:32 م
رئيس جمعية الإعجاز العلمي لـمُدعي النبوة: الرسول لا يمكن تصويره (فيديو)
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رقية جمال
 
رد الدكتور عبد الباسط السيد، رئيس جمعية الإعجاز العلمي، على الشخص مدعى النبوة، الذي يزعم أنه التقط صورة مع الرسول -صلى الله عليه وسلم، قائلًا: "إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أي ظل؛ لكونه من نور". 

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن العلماء أكدوا أن التصوير يعتمد على حجب الشخص عن الضوء وظله هو من يظهر بالرسوله؛ ولكون الرسول ليس له فئ فلا يمكن تصويره.

وطالب بعرض هذا الشخص على طبيب نفسي.
المزيد عن: مدعي النبوة التوك شو الإعجاز العلمي أخبار مصر
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