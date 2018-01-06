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"البيئة": الكشف عن تلوث زيتي بنهر النيل بمنيل الروضة

السبت 06/يناير/2018 - 06:31 م
البيئة: الكشف عن تلوث زيتي بنهر النيل بمنيل الروضة
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هديل هاشم
 
أصدر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، توجيهاته بسرعة السيطرة على تلوث زيتي بنهر النيل بمنطقة منيل الروضة، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أمس، من شرطة البيئة والمسطحات أفاد بوجود ذلك التلوث بالمنطقة.


وتم تشكيل لجنه من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين وجود طبقة خفيفة من الزيت نتيجة شحوط أحد العائمات النهرية ودخول المياه لغرفة الماكينات مما أدى إلى تسرب الزيت بشكل متقطع بجوار العائمة.


وأكدت الدكتورة كوثر حفنى رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، أن اللجنة المشكلة قد قامت بعمل مسح للمنطقة، حيث تبين أن التلوث عبارة عن بقع متقطعة من الزيت تبلغ مساحتها حوالى 500 متر طول و2 متر عرض، وقد قامت بالأمس شركة مياه الشرب بغلق محطة المياه كإجراء احترازى وتم أخذ عينات من المياه وقامت الشركة بإعادة تشغيل المحطة بعد التأكد من عدم وصول أى تلوث لنطاق منطقة المحطة.


وقامت اللجنة المشكلة أيضا بإبلاغ مركز مكافحة التلوث النهرى بالتبين؛ للتعامل مع التلوث، وجارٍ أعمال تنظيف وإزالة التلوث بالمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب.
"البيئة": الكشف عن تلوث زيتي بنهر النيل بمنيل الروضة
"البيئة": الكشف عن تلوث زيتي بنهر النيل بمنيل الروضة
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