ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البث المباشر لجميع مباريات الدوري الإسباني على يلا شوت اليوم السبت 6-1-2018

السبت 06/يناير/2018 - 06:26 ص
البث المباشر لجميع مباريات الدوري الإسباني على يلا شوت اليوم السبت 6-1-2018
أتليتكو مدريد
طباعة
الفجر الرياضي
 

يقدم "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة جميع مباريات الدوري الإسباني، على يلا شوت وكورة لايف، اليوم السبت الموافق 6-1-2018.

 

شاهد البث المباشر من هنا..

 

مشاهدة مباراة إشبيلية وريال بيتيس بث مباشر على يلا شوت اليوم السبت 6-1-2018 الدوري الإسباني

 

مشاهدة مباراة لاس بالماس وإيبار بث مباشر على يلا شوت اليوم السبت 6-1-2018 الدوري الإسباني

 

مشاهدة مباراة فالنسيا وجيرونا بث مباشر على يلا شوت اليوم السبت 6-1-2018 الدوري الإسباني

 

مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وخيتافي بث مباشر على يلا شوت اليوم السبت 6-1-2018 الدوري الإسباني

 

 

 

المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد كورة لايف شاهد البث المباشر رياضة البث المباشر لجميع مباريات الدوري الإسباني الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح عماد متعب في التعاون السعودي؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
القيصومة
-
x
14:10
-
الفيحاء
الوطني
-
x
14:55
-
الفيصلي
الرائد
-
x
17:05
-
النهضة
الشعلة
-
x
18:20
-
الأهلي
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
13:30
-
بولونيا
ميلان
-
x
16:00
-
كروتوني
نابولي
-
x
16:00
-
هيلاس فيرونا
جنوى
-
x
16:00
-
ساسولو
بينفينتو
-
x
16:00
-
سامبدوريا
سبال
-
x
16:00
-
لاتسيو
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
كالياري
-
x
21:45
-
يوفنتوس
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
اتحاد البليدة
-
x
16:00
-
مولودية وهران
إتحاد بلعباس
-
x
17:00
-
شباب رياضي بلوزداد
نصر حسين داي
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
نادي مولودية الجزائر
-
x
17:00
-
إتحاد بسكرة
نادي بارادو
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر
كأس الإتحاد الإنجليزي
فليتوود تاون
-
x
14:45
-
ليستر سيتي
كوفنتري سيتي
-
x
17:00
-
ستوك سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
أستون فيلا
-
x
17:00
-
بيتربوره يونايتد
بورنموث
-
x
17:00
-
ويجان أثليتيك
إكسترستي
-
x
17:00
-
وست بروميتش ألبيون
بلاكبيرن روفرز
-
x
17:00
-
هال سيتي
فولهام
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
نوريتش سيتي
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
-
x
22:30
-
ريو آفي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
14:00
-
خيتافي
فالنسيا
-
x
17:15
-
جيرونا
لاس بالماس
-
x
19:30
-
إيبار
إشبيلية
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
مباريات ودية
الأهلي - قطر
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
كأس فرنسا
بونتارليي
-
x
16:00
-
مونبلييه
تولوز
-
x
16:00
-
نيس
لو مان
-
x
16:00
-
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/6/2018 7:44:10 AM