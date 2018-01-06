مشاهدة مباراة لاس بالماس وإيبار بث مباشر على يلا شوت اليوم السبت 6-1-2018 الدوري الإسباني
السبت 06/يناير/2018 - 06:21 ص
الفجر الرياضي
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة لاس بالماس وإيبار على يلا شوت، اليوم السبت 6-1-2018 في الدوري الإسباني.
حيث
يلتقي لاس بالماس وإيبار مباشرة، في الدوري الإسباني ، على يلا شوت وكورة لايف.
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