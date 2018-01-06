وكيل كلية الدعوة بالأزهر: لا يوجد في القرآن ما يحرم صناعة التماثيل أو رؤيتها



وأضاف "حسين" في مداخلة مع "بي بي سي ترينديج"، المذاع على قناة "بي بي سي عربية"، أن التماثيل الموجودة في مصر تشكل جزءا من الحضارة المصرية، والإسلام لا يرى في ذلك أي شيء.





وتابع أن الله نهى عن تقديم الهدايا للأصنام، ولكن لله رب العالمين.

قال الدكتور أحمد حسين، وكيل كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر، إنه لا يوجد نصوص في القرآن الكريم، تحول دون رؤية التماثيل أو عملها، لأنها جزء من تاريخ الشعوب.