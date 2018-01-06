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مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وخيتافي بث مباشر على يلا شوت اليوم السبت 6-1-2018 الدوري الإسباني

السبت 06/يناير/2018 - 06:10 ص
مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وخيتافي بث مباشر على يلا شوت اليوم السبت 6-1-2018 الدوري الإسباني
أتليتكو مدريد
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة أتليتكو مدريد وخيتافي على يلا شوت، اليوم السبت 6-1-2018 في الدوري الإسباني.

 

حيث يلتقي أتليتكو مدريد وخيتافي مباشرة، في الدوري الإسباني ، على يلا شوت وكورة لايف.

 

شاهد الآن البث المباشر للمباراة لايف من هنا..

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