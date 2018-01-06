مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وخيتافي بث مباشر على يلا شوت اليوم السبت 6-1-2018 الدوري الإسباني

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة أتليتكو مدريد وخيتافي على يلا شوت، اليوم السبت 6-1-2018 في الدوري الإسباني.

حيث يلتقي أتليتكو مدريد وخيتافي مباشرة، في الدوري الإسباني ، على يلا شوت وكورة لايف.