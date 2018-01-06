وسيم السيسي: المصريون القدماء عملوا السلم الموسيقي ورقصة الباليه



وأشار في لقاء له مع التلفزيون المصري، إلى أن جميع الأعياد جاءت من مصر، وهم من عملوا السلم الموسيقي، وجميع الرقصات بأنواعها، بما فيها رقصة الباليه، هم من عملوها.



ولفت إلى أنهم أنشأوا جميع الرياضات أيضا، بما فيها لعبة كرة القدم.

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن الحضارة المصرية القديمة كانت مفرحة، وليست حضارة موت كما يدعي البعض.