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وسيم السيسي: المصريون القدماء عملوا السلم الموسيقي ورقصة الباليه

السبت 06/يناير/2018 - 06:33 ص
وسيم السيسي: المصريون القدماء عملوا السلم الموسيقي ورقصة الباليه
الدكتور وسيم السيسي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن الحضارة المصرية القديمة كانت مفرحة، وليست حضارة موت كما يدعي البعض.

وأشار في لقاء له مع التلفزيون المصري، إلى أن جميع الأعياد جاءت من مصر، وهم من عملوا السلم الموسيقي، وجميع الرقصات بأنواعها، بما فيها رقصة الباليه، هم من عملوها.

ولفت إلى أنهم أنشأوا جميع الرياضات أيضا، بما فيها لعبة كرة القدم.
المزيد عن: وسيم السيسي المصريون القدماء التلفزيون المصري
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