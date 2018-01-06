حكيم حديث الجميع بعد غنائه بدون "مايك" في مسرح "الأوبرا"

أصبح النجم حكيم، حديث الجميع على السوشيال ميديا، وذلك بعد غنائه بدون "مايك" على مسرح دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير خلال تكريمه حفل "وشوشة" كأفضل مطرب شعبي.

واشعل حكيم، الحفل بتقديمه أغنية "السلام عليكم" بالإضافة إلى موال "ياعم حلمك علينا"، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الكينج محمد منير، وياسر جلال، وأحمد السقا.







