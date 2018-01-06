جوارديولا يكشف حقيقة مشاركة "سيلفا" مع السيتي أمام بيرنلي

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم أنه ما زالت هناك شكوك حول مشاركه مواطنه ولاعب وسط الفريق ديفيد سيلفا في مباراة بيرنلي اليوم السبت في إطار دور الـ64 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وغاب سيلفا عن مباريات "السيتيزنس" الأخيرة في البريميير ليج للبقاء إلى جانب أسرته بسبب الولادة المبكرة لنجله ماتيو.

وعند سؤاله عن إمكانية مشاركة سيلفا في مباراة اليوم، رفض جوارديولا تأكيد مشاركة لاعب الوسط الدولي، بينما أكد أن اللاعب "أظهر قدرته على التركيز تماما داخل الملعب".

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي "ديفيد نشر بيانا وأوضح الظروف التي واجهها. هو من يقرر إذا ما كان سيعود لإسبانيا أو يبقى خلال الأسبوع الجاري، لا أعرف".

وحول الصفقات الجديدة التي يعتزم الفريق إبرامها خلال الميركاتو الشتوي الحالي، أكد المدرب الإسباني أنه لم يضغط على إدارة النادي من أجل ضم صفقات جديدة مقابل أي ثمن.

وأشار "لم أضغط هنا ولا في برشلونة ولا في البايرن. الأندية التي عملت بها تسعى دائما للأفضل. هذا يحدث في بعض الأحيان وأحيانا لا، ولكنها ليست مسألة كبيرة".

وأضاف "الفترة الأصعب للتعاقد مع أي لاعب هي الآن، الجميع يريد الحفاظ على لاعبيه"، مؤكدا أن السيتي "يحتاج إلى لاعب ما" من أجل المنافسة في البطولات الأربع التي يشارك بها.