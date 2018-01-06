تيفيز يعود إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني

انضم المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز لصفوف بوكا جونيورز وبدأ معه فترة الإعداد استعدادا لاستئناف الموسم الكروي وذلك بعدما فسخ عقده مع ناديه الصيني السابق شنغهاي شينهوا الذي لعب معه العام الماضي.

وقال تيفيز في تصريحات مقتضبة للصحفيين قبل دخول النادي "أرغب بشدة في المشاركة في التدريبات والانضمام للفريق".

وحول مشاعره بعودته لبيته القديم، رد صاحب الـ35 عاما مبتسما: "لم أرحل مطلقا عن الفريق".

ومن المنتظر أن يوقع "الأباتشي" عقده الجديد اليوم.

وكان تيفيز قد خاض أول مباراة رسمية مع البوكا في 2001 قبل أن يرحل إلى البرازيل للانضمام لكورينثيانز بعد أربع سنوات.

وبعد عدة تجارب بين ملاعب القارة العجوز مع وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا، ويوفنتوس في إيطاليا، عادة تيفيز مجددا إلى بيته القديم منتصف 2015.

وبنهاية العام التالي، رحل المهاجم الدولي السابق إلى الصين عبر بوابة شنعهاي شينهوا بعقد يمتد لعامين.

يذكر أن المباراة الرسمية الأولى للفريق ستكون يوم 27 من الشهر الجاري أمام كولون في الجولة الـ13 من الدوري الأرجنتيني الذي يتصدره الفريق برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه سان لورينزو.