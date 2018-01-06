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تامر حمزة يهنئ فريق "الأب الروحي" ويعلق: "ولسة مكملين"

السبت 06/يناير/2018 - 05:03 ص
تامر حمزة يهنئ فريق الأب الروحي ويعلق: ولسة مكملين
تامر حمزة وفريق عمل "الأب الروحي"
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يارا أحمد ، تصوير: عبدالحافظ حمدي - محمد السنوسي
 

حرص المخرج تامر حمزة، على تهنئة فريق عمل مسلسل "الأب الروحي" الموسم الأول بفوزه كأفضل مسلسل خارج السباق الرمضاني في حفل "وشوشة"، والذي اقيم بدار الأوبرا المصرية علي المسرح الكبير. 

وعلق "حمزة"  قائلًا: "ولسة مكملين" حيث حاليًا يعكف على انتهاء التصوير من الموسم الثاني من "الأب الروحي" لعرضه خلال الفترة المقبلة علي DMC، والمسلسل إنتاج فنون مصر.




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