تامر حمزة يهنئ فريق "الأب الروحي" ويعلق: "ولسة مكملين"









وعلق "حمزة" قائلًا: "ولسة مكملين" حيث حاليًا يعكف على انتهاء التصوير من الموسم الثاني من "الأب الروحي" لعرضه خلال الفترة المقبلة علي DMC، والمسلسل إنتاج فنون مصر.

















حرص المخرج تامر حمزة، على تهنئة فريق عمل مسلسل "الأب الروحي" الموسم الأول بفوزه كأفضل مسلسل خارج السباق الرمضاني في حفل "وشوشة"، والذي اقيم بدار الأوبرا المصرية علي المسرح الكبير.