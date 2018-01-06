نائب رئيس "السينودس الإنجيلي": هناك إصرار على نشر البهجة رغم وجود متطرفين



وأضاف "فكري" في تصريحات لقناة ON Live الفضائية، أنه رغم وجود متطرفين إلا أن تحدي المصريين كبير، وهناك إصرار على نشر البهجة والسلام.



وتابع نائب رئيس "السينودس"، أن هناك كنائس إنجيلية منتشرة في جميع ربوع مصر، ولذلك يتركون التوقيت المحلي لإقامة الاحتفال وفق ما تقرره الكنيسة حسب ظروفها المحلية، ولا يوجد أمر طقسي في الأمر.



وشدد على ضرورة محاكمة ومحاسبة المتطرفين من الدولة، ولكن الدور التوعوي مهم جدًا، وأيضا الدور الثقافي والتنويري والفكري، لافتا إلى أن الرؤية التنويرية غائبة لدى الكثير من الناس، ووزارة الثقافة، وقصور الثقافة، ومؤسسات المجتمع المدني، عليهم دور كبير في ذلك.



وأكد أن البناء الفكري للشباب المتطرفين هش جدًا، بدليل أن شخصا أخر خدعه بأفكار متطرفة تؤدي إلى تفجير نفسه.

قال القس رفعت فكري، نائب رئيس "السينودس الإنجيلي"، إن احتفالات عيد الميلاد هذا العام مبهجة، حيث احتفلت الكنيسة الإنجيلية اليوم بالعيد، بحضور وفد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والكثير من الشخصيات العامة والمسئولين.