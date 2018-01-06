موعد مباراة كالياري ويوفنتوس اليوم السبت 6-1-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
السبت 06/يناير/2018 - 05:03 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي كالياري، نظيره فريق يوفنتوس، اليوم السبت 6-1-2018 على ملعب "سردينيا" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإيطالي.
وأعلنت
مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية
4 HD.
ويحتل
نادي يوفنتوس المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يحل نادي كالياري في المركز الخامس
عشر برصيد 20 نقطة.
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