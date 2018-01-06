موعد مباراة كالياري ويوفنتوس اليوم السبت 6-1-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي كالياري، نظيره فريق يوفنتوس، اليوم السبت 6-1-2018 على ملعب "سردينيا" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يحل نادي كالياري في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.