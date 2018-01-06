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موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ اليوم السبت 6-1-2017

السبت 06/يناير/2018 - 05:01 ص
موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ اليوم السبت 6-1-2017
بايرن ميونيخ
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أحمد عصام
 

يلتقي اليوم السبت، فريقا الأهلي القطري وبايرن ميونيخ الألماني، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب اسباير، بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن المعسكر الشتوي للفريق البافاري.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وأعلن يوب هاينكس المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، عن انتقال جميع لاعبى الفريق البافارى، للمعسكر بالدوحة، باستثناء لاعبان هما، حارس المرمى المخضرم مانويل نوير ولاعب الوسط الإسبانى تياجو الكانتارا للإصابة.

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