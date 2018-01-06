لأول مرة بعد ترميمها من الهيئة الهندسية.. الكنيسة الإنجيلية ببني مزار تحتفل بالعيد



وقال عماد بولس غالي، راعي الكنيسة، في تصريحات لقناة ON Live الفضائية، إن الكنيسة تستعد لاستقبال أبنائها المحتفلين، لافتا إلى أن بعضهم مهاجرين للخارج، وجزء أخر يعيش في مناطق أخرى مثل القاهرة والغردقة، وشرم الشيخ، ويتجمعون في الكنيسة على العيد، مشددا على أن هذا العيد له طعم خاص بعد تجديد الكنيسة.

تحتفل الكنيسة الإنجيلية ببني مزار في محافظة المنيا، بعيد الميلاد، للمرة الأولى بعد ترميمها على يد الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وافتتاحها، في سبتمبر الماضي، إثر تعرضها للتدمير على يد عناصر إرهابية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.