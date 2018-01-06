موعد مباراة نابولي وهيلاس فيرونا اليوم السبت 6-1-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
السبت 06/يناير/2018 - 04:49 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي نابولي، نظيره فريق هيلاس فيرونا، اليوم السبت 6-1-2018 على ملعب "سان باولو" في الساعة 4 مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإيطالي.
وأعلنت
مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية
4 HD.
ويحتل
نادي نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، بينما يحل نادي هيلاس فيرونا
في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.