تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل أرطغرل الجزء الرابع
السبت 06/يناير/2018 - 04:48 ص
الفجر الاقتصادي
يقدم "الفجر الفني" للقراء، ترددات قناة TRT، الناقلة للمسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل.
عاد مسلسل إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.
ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع.
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