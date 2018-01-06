مرتضى منصور: المدرب القادم للزمالك مصري أو تونسي (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن جنسية المدرب القادم للفريق الأبيض، والذي سيتولى القيادة الفنية خلفا للمدرب المقال نيبوشا.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "استاد العاصمة" مع الإعلامي مصطفى يونس: " مدرب الزمالك القادم مصري أو تونسي ولن يكون المدرب الجديد أجنبيا".

وتابع: " أكتر ناس بتحارب ولاد نادي الزمالك هم أبناء النادي نفسهم وعشان كده بنحاول نتعاقد مع مدرب تونسي".