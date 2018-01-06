ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرتضى منصور: المدرب القادم للزمالك مصري أو تونسي (فيديو)

السبت 06/يناير/2018 - 04:39 ص
مرتضى منصور: المدرب القادم للزمالك مصري أو تونسي (فيديو)
مرتضى منصور
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن جنسية المدرب القادم للفريق الأبيض، والذي سيتولى القيادة الفنية خلفا للمدرب المقال نيبوشا.

 

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "استاد العاصمة" مع الإعلامي مصطفى يونس: " مدرب الزمالك القادم مصري أو تونسي ولن يكون المدرب الجديد أجنبيا".

 

وتابع: " أكتر ناس بتحارب ولاد نادي الزمالك هم أبناء النادي نفسهم وعشان كده بنحاول نتعاقد مع مدرب تونسي".

 

المزيد عن: مصري مرتضى منصور فيديو تونسي المدرب الجديد الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح عماد متعب في التعاون السعودي؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
القيصومة
-
x
14:10
-
الفيحاء
الوطني
-
x
14:55
-
الفيصلي
الرائد
-
x
17:05
-
النهضة
الشعلة
-
x
18:20
-
الأهلي
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
13:30
-
بولونيا
ميلان
-
x
16:00
-
كروتوني
نابولي
-
x
16:00
-
هيلاس فيرونا
جنوى
-
x
16:00
-
ساسولو
بينفينتو
-
x
16:00
-
سامبدوريا
سبال
-
x
16:00
-
لاتسيو
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
كالياري
-
x
21:45
-
يوفنتوس
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
اتحاد البليدة
-
x
16:00
-
مولودية وهران
إتحاد بلعباس
-
x
17:00
-
شباب رياضي بلوزداد
نصر حسين داي
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
نادي مولودية الجزائر
-
x
17:00
-
إتحاد بسكرة
نادي بارادو
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر
كأس الإتحاد الإنجليزي
فليتوود تاون
-
x
14:45
-
ليستر سيتي
كوفنتري سيتي
-
x
17:00
-
ستوك سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
أستون فيلا
-
x
17:00
-
بيتربوره يونايتد
بورنموث
-
x
17:00
-
ويجان أثليتيك
إكسترستي
-
x
17:00
-
وست بروميتش ألبيون
بلاكبيرن روفرز
-
x
17:00
-
هال سيتي
فولهام
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
نوريتش سيتي
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
-
x
22:30
-
ريو آفي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
14:00
-
خيتافي
فالنسيا
-
x
17:15
-
جيرونا
لاس بالماس
-
x
19:30
-
إيبار
إشبيلية
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
مباريات ودية
الأهلي - قطر
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
كأس فرنسا
بونتارليي
-
x
16:00
-
مونبلييه
تولوز
-
x
16:00
-
نيس
لو مان
-
x
16:00
-
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/6/2018 7:43:11 AM